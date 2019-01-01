Мебельная фабрика «Континент» планомерно развивает свою дилерскую сеть и предлагает взаимовыгодные условия сотрудничества. Почему выгодно работать именно с нашей фабрикой?

Лучшая цена

У нас собственное производство. Покупая у нас, вы получаете товар по лучшей цене на рынке и можете наценивать от 50%.

Качественная мебель ― доля брака менее 1%

В производстве используем высококачественную, экологически безопасную ЛДСП, класса эмиссии Е1 и соответствующую требованиям ГОСТ производства «Увадрев». Фурнитура «Boyard». Работаем на высокоточным оборудовании с ЧПУ производства Италии, Австрии, Германии. Внедрена система четырехступенчатого контроля качества. Заказы упаковываем в трехслойный гофрокартон.

Выставочные образцы со скидками

Для оформления выставочной экспозиции специально для вас мы подберем самые ходовые позиции со скидкой от 10%. Точная цифра определяется на переговорах.

Доставка до магазина

Работаем как по самовывозу, так и организуем доставку по доступной цене. В 7 заказах из 10 транспортные расходы укладываются в 5%.

100% гарантия сроков

Запас производственных мощностей позволяет изготавливать типовую мебель за 5 - 7 дней, вне зависимости от сезонности и других факторов. Если вы хотите сделать нестандартный заказ под индивидуальные размеры клиента, то получите его уже через 10 - 14 дней. Вы можете быть уверены, что мебель придет вовремя.

Персональный менеджер

Назначаем персонального менеджера, который ответит на все Ваши вопросы, проинформирует об изменениях, новостях фабрики, акциях.